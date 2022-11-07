В любом случае, обе проблемы сократят объёмы продаж iPhone в этом году на 3 млн штук.

Представители Bloomberg, активно обсуждавшие последствия локдауна в Чжэнчжоу для компании Apple, несколькими часами позже выложили новый материал, который оценивает изменения в планах компании на фоне негативных факторов, препятствующих продаже смартфонов нового поколения в запланированных объёмах.

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Источник изображения: Apple

По оценкам информированных источников, Apple в текущем году сможет выпустить не более 87 млн iPhone вместо запланированных изначально 90 млн. К локдауну в Чжэнчжоу, где собирается весь объём iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, добавится снижение спроса в целом на китайском рынке всё из-за тех же локдаунов в других регионах КНР, которые наблюдались ранее и наверняка будут введены в оставшееся до конца года время.

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Фактически, если в продажах старших моделей компания будет ограничена объёмами производства, то в младшем ценовом сегменте на первый план выйдет снижение спроса и покупательской способности на крупнейшем рынке планеты. По некоторым оценкам, теперь Apple будет вынуждена увеличить план производства iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но при этом сократить объёмы выпуска более доступных iPhone 14 и iPhone 14 Plus.