Интернет-ресурс Gamers Nexus продолжает высоко нести знамя добытчика эксклюзивного контента, и в случае с дебютом видеокарт Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT радует своих зрителей сообщением о наличии у изделий эталонного дизайна специального датчика, который следит за температурой окружающего воздуха. Размещён он в районе одного из вентиляторов штатной системы охлаждения этих видеокарт.
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Показания этого датчика должны предотвращать перегрев компонентов видеокарты, а заодно пригодятся при реализации функции бесшумной работы при низких вычислительных нагрузках, когда вращение вентиляторов прекращается полностью. Как только критически важные компоненты нагреваются до определённого уровня, вентиляторы запускаются вновь для более эффективного охлаждения. Пока сложно сказать, повторят ли партнёры AMD подобную компоновку в своих изделиях, и смогут ли различные утилиты получать прямой доступ к показаниям этого термистора.