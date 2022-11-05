Такой модели поведения придерживаются до 70% участников опроса Morgan Stanley.

По данным аналитиков Morgan Stanley, в потребительском сегменте рынка ПК ситуация со спросом ухудшается с конца сентября, и это не сулит ничего хорошего продавцам компьютеров и сопутствующей периферии. Эксперты на этом фоне даже не рекомендуют инвесторам приобретать акции HP Inc. и Logitech.

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Источник изображения: Bloomberg

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По данным исследования, более 70% респондентов в этом сезоне готовы дожидаться существенных скидок на указанное оборудование, и в целом готовы потратить на подобные покупки меньше денег, чем в прошлом году. Кроме того, потребители готовы дольше откладывать сам момент покупки, выжидая выгодного предложения на протяжении до шести месяцев. В статистике Morgan Stanley подобные сроки ожидания ранее не фиксировались, что лишь подчёркивает глубину формируемого кризиса.