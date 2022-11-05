Представители ресурса PCWorld и их коллеги решили освещать анонс видеокарт семейства Radeon RX 7000 в формате прямой трансляции с ответами на вопросы читателей и зрителей, поэтому в эфир случайно проскочило откровение о способности новинок AMD достигать рабочих частот вплоть до 3 ГГц, невзирая на использование компоновки с чиплетами. Другими словами, такая особенность новых графических процессоров с архитектурой RDNA 3 не должна стать ограничивающим фактором при разгоне.
реклама
Другое дело, насколько решительно будут действовать партнёры AMD в повышении тактовых частот видеокарт Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT — ясность здесь сможет внести только время, поскольку пока эксперименты пока ограничиваются повышением частоты на 3% от номинала. В случае с Radeon RX 7900 XTX, напомним, автоматически достигаемая частота графического процессора ограничена 2.5 ГГц, а младшая Radeon RX 7900 XT и вовсе ограничивается 2.4 ГГц. Новые версии драйверов должны несколько расширить частотный потенциал, но последнее слово в этой сфере будет всё же за партнёрами AMD.