К середине десятилетия изменится подход к компоновке чипов в автомобильных системах.

Представителям тайваньского ресурса DigiTimes удалось получить от руководителя регионального подразделения британского холдинга Arm прогноз по темпам развития рынка полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте. По мнению этого разработчика процессорных архитектур, до конца десятилетия профильный рынок будет расти на 10% ежегодно.

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Источник изображения: Siemens

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При этом сама архитектура автомобильных систем будет изменяться, стремясь оптимизировать количество электронных блоков и объединить их в самостоятельные функциональные домены, одновременно сокращая потребность в соединительных проводниках. Активнее всего подобная миграция будет проявляться в период с 2025 по 2027 годы, как считают в Arm.