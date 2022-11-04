В условиях усугубляющегося мирового кризиса некоторые компании вынуждены не только приостановить наём нового персонала, но и приступить к сокращению имеющегося. По информации Bloomberg, корпорация Apple хоть и прекратит нанимать новых сотрудников по большинству направлений деятельности, на сферу исследований и разработок это ограничение не распространит.
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Именно наём новых сотрудников традиционно увеличивает затраты компаний на НИОКР, что находит отображение в квартальной отчётности. В прошлом фискальном году, который завершился в сентябре текущего, Apple увеличила свои расходы на исследования и разработки на 20%. Годом ранее прирост не превысил 17%, так что можно говорить об увеличении профильных расходов этой корпорации.