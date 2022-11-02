В начале октября власти США ввели новые экспортные ограничения, которые запрещают поставку в Китай оборудования, предназначенного для производства определённой номенклатуры полупроводниковых компонентов. Теперь они призывают своих внешнеполитических партнёров действовать синхронно, поскольку в противном случае у китайских компаний останутся лазейки для получения необходимого оборудования через другие страны.
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По информации Nikkei Asian Review, американские чиновники пытаются договориться с японским правительством о присоединении Страны восходящего солнца к санкциям против КНР в сфере технологий производства полупроводниковых компонентов. В прошлом году Китай по активности закупок специализированного оборудования уступал только Тайваню и Южной Корее, контролируя 22% мирового рынка. Японские чиновники собираются вводить санкции против Китая с оглядкой на единомышленников из Европы и Южной Кореи.
Японские компании на условиях анонимности выражают нерешительность по поводу необходимости присоединения к американским санкциям, поскольку их бизнес зависит от поставок оборудования в Китай, и некоторые даже наблюдали подъём количества заказов со стороны китайских клиентов после ужесточения санкций США. Американские профильные компании уже заявили, что потеряют в результате новых ограничений по несколько сотен миллионов долларов за следующий год.