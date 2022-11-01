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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC утверждает, что ещё не выбрала место для строительства передового предприятия
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Принцип «днём согнём — вечером разогнём» продолжает работать, поскольку изданию Focus Taiwan пришлось опровергать опубликованную коллегами из Commercial Times информацию о принятом TSMC решении построить новое предприятие по выпуску 1-нм чипов в технопарке Синьчжу на северо-западе Тайваня. По словам представителей компании, поиск места ещё ведётся и о его завершении будет сообщено отдельно. Из их заявления, впрочем, становится очевидно, что данное предприятие появится на территории острова Тайвань.

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Источник изображения: CNA

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Пока TSMC официально даже не заявила, когда начнёт выпускать 1,4-нм изделия, не говоря уже о более совершенных 1-нм. Она лишь пояснила, что собирается освоить выпуск 2-нм чипов до конца 2025 года. Массовое производство 3-нм продукции начнётся в текущем квартале, и уже по итогам следующего года она сможет формировать до 6% совокупной выручки компании.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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