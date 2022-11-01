Трудности на долговом корпоративном рынке США, безусловно, не являются специфическими для Илона Маска и его компаньонов по покупке активов Twitter, но финансирующие сделку банки уже просчитывают сопутствующие риски, как отмечает Financial Times. Группа банков, напомним, предоставила Илону Маску (Elon Musk) кредит на сумму $12,7 млрд для покупки активов социальной сети Twitter, которую миллиардер завершил в минувший четверг по американскому времени.
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Обычно финансирующие подобные сделки кредитные организации пытаются тут же продать долговые обязательства другим инвесторам, но в случае с покупкой Илоном Маском Twitter они не торопятся это делать по ряду причин. Во-первых, инвесторы сами по себе не торопятся приобретать долги не самого высокого качества с точки зрения обеспечения, а около четверти указанной суммы планировалось реализовать на рынке в форме облигаций без залогового обеспечения. Во-вторых, потенциальные инвесторы ожидают новостей от нового руководства Twitter, чтобы понять, как скоро компания начнёт приносить прибыль новому владельцу.
В итоге, как ожидается, с продажей долгов по этой сделке банки могут протянуть до следующего года, и за это время в силу разного рода факторов потеряют до $1 млрд. Если в дальнейшем ситуация на долговом рынке США выправится, компенсировать потери банки надеются за счёт заработков на других направлениях.