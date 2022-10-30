Накопившихся запасов хватит до середины следующего года, от них надо избавляться.

Обобщивший комментарии отраслевых аналитиков ресурс The Straits Times заявил, что к середине года поставщики смартфонов располагали запасами готовой продукции в размере 200 млн штук, а существующих запасов мобильных чипов хватит до середины 2023 года с учётом снизившегося спроса. Поставщики чипов готовы предоставлять существенные скидки, и о дефиците уже никто не говорит.

реклама

Источник изображения: SMIC

Китайская UNISOC свои решения для смартфонов с поддержкой 4G сейчас готова продавать по цене почти в два раза ниже, чем в прошлом году. Qualcomm и MediaTek, по некоторым данным, во второй половине снизят цены на процессоры для смартфонов с поддержкой 5G на 10-15%.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Китайские производители чипов в целом не будут сокращать темпы экспансии мощностей по примеру западных конкурентов. Считается, что в ближайшие годы Китай перетянет на себя заметную часть производства электронных компонентов с использованием зрелой литографии, которая не попадает под санкционные ограничения США. Компания SMIC, например, собирается за пару лет удвоить свои производственные мощности, сочетая для этого зрелые техпроцессы с производственными линиями, обрабатывающими кремниевые пластины типоразмера 300 мм.