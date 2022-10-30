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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставщики мобильных чипов готовы предоставлять серьёзные скидки
Накопившихся запасов хватит до середины следующего года, от них надо избавляться.
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Обобщивший комментарии отраслевых аналитиков ресурс The Straits Times заявил, что к середине года поставщики смартфонов располагали запасами готовой продукции в размере 200 млн штук, а существующих запасов мобильных чипов хватит до середины 2023 года с учётом снизившегося спроса. Поставщики чипов готовы предоставлять существенные скидки, и о дефиците уже никто не говорит.

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Источник изображения: SMIC

Китайская UNISOC свои решения для смартфонов с поддержкой 4G сейчас готова продавать по цене почти в два раза ниже, чем в прошлом году. Qualcomm и MediaTek, по некоторым данным, во второй половине снизят цены на процессоры для смартфонов с поддержкой 5G на 10-15%.

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Китайские производители чипов в целом не будут сокращать темпы экспансии мощностей по примеру западных конкурентов. Считается, что в ближайшие годы Китай перетянет на себя заметную часть производства электронных компонентов с использованием зрелой литографии, которая не попадает под санкционные ограничения США. Компания SMIC, например, собирается за пару лет удвоить свои производственные мощности, сочетая для этого зрелые техпроцессы с производственными линиями, обрабатывающими кремниевые пластины типоразмера 300 мм.

#смартфоны #аналитика #полупроводники #дефицит чипов
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