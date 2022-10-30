Её возможности ухудшаются быстро, а потребности не уменьшаются.

Пока второй и третий кварталы этого года не обнажили проблемы с наличием спроса на ПК, руководство Intel продолжало настаивать, что стало бы финансировать активное строительство новых предприятий даже при условии отсутствия субсидий со стороны властей тех регионов, где оно ведётся. Просто в этой ситуации на реализацию проекта ушло бы больше времени, как невозмутимо добавлял генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).

реклама

Представители ресурса The Register обращают внимание на увеличивающийся разрыв между возможностями и потребностями корпорации Intel. Только в третьем квартале выручка компании сократилась на 20% по отдельным направлениям, а чистая прибыль и вовсе упала на 85%. Всего по итогам года выручка Intel может сократиться на $13 млрд относительно январских прогнозов, по сравнению с прошлогодней выручкой снижение может достигать 20%.

Источник изображения: Intel

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

При этом строительство новых предприятий и освоение новых технологий потребует от Intel существенных капитальных затрат — в ближайшие пару лет они будут превышать треть всей выручки. Попутно придётся сокращать затраты на величину до $10 млрд в год, и на этом пути Intel может лишиться не только части персонала, но и некоторых структурных подразделений. И экономии нельзя будет достичь моментально, иногда для этого придётся сначала увеличить расходы. Например, в третьем квартале компания уже понесла затраты в размере $668 млн, связанные с реструктуризацией. Нельзя исключать, что часть этой суммы была направлена на выплату выходных пособий сокращаемому персоналу. Возможно, финансовое бремя Intel в части строительства новых предприятий сможет облегчить привлечение средств клиентов, инвесторов и правительственных субсидий, но речь всё равно пойдёт о десятках миллиардов долларов ежегодно.