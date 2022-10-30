Если не будет получаться, можно отделаться новыми санкциями против Китая.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Как отмечает Reuters, Конгресс США уже на протяжении пяти лет не может сформировать законодательную базу для коммерческой эксплуатации автоматически управляемых транспортных средств на дорогах общего пользования. Пока нет ни малейшего намёка на то, когда такие правила будут сформулированы, и подобная задержка уже вызывает обеспокоенность отдельных парламентариев.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Как всегда, ряд сенаторов увидел в подобной задержке угрозу для конкурентоспособности национальной экономики, намекнув, что тот же Китай вкладывает существенные суммы в создание автоматически управляемых и постоянно подключенных к информационной сети транспортных средств. Сможет ли новый состав Конгресса США в январе ускорить процесс принятия соответствующей законодательной базы, остаётся открытым вопросом, поскольку на повестке дня достаточно других более актуальных проблем.