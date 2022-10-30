Как отмечает Reuters, Конгресс США уже на протяжении пяти лет не может сформировать законодательную базу для коммерческой эксплуатации автоматически управляемых транспортных средств на дорогах общего пользования. Пока нет ни малейшего намёка на то, когда такие правила будут сформулированы, и подобная задержка уже вызывает обеспокоенность отдельных парламентариев.
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Как всегда, ряд сенаторов увидел в подобной задержке угрозу для конкурентоспособности национальной экономики, намекнув, что тот же Китай вкладывает существенные суммы в создание автоматически управляемых и постоянно подключенных к информационной сети транспортных средств. Сможет ли новый состав Конгресса США в январе ускорить процесс принятия соответствующей законодательной базы, остаётся открытым вопросом, поскольку на повестке дня достаточно других более актуальных проблем.