Аналитики IDC не добавили особых сенсаций к опубликованной днём ранее статистике CounterPoint Research по рынку смартфонов, подтвердив, что в третьем квартале он сократился на 9,7% до 301,9 млн штук. Это уже пятый подряд квартал снижения, и авторы прогноза не уверены, что в следующем году рынок восстановится так быстро, как казалось ранее. В текущем году, во всяком случае, объёмы поставок смартфонов сократятся на двузначное число процентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке.
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Поскольку ниша смартфонов начального и среднего уровня является более многочисленной, то без восстановления спроса именно в этом сегменте не будет возможным рост всего мирового рынка смартфонов в следующем году, как поясняют эксперты IDC. Даже в третьем квартале сильнее всего просели объёмы поставок смартфонов у тех производителей, которые ориентируются на массовый сегмент – это vivo и OPPO, чьи потери превысили в годовом сравнении 22%.