Но об улучшении ситуации можно будет говорить только в следующем году.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Реакция Intel на публикацию квартальной отчётности оказалась положительной, в результате чего акции выросли в цене более чем на 10%. Прежде всего, операционные убытки не помешали компании завершить квартал с прибылью. Во-вторых, взятый руководством курс на решительное сокращение расходов воодушевил инвесторов, даже если для некоторой части персонала Intel это обернётся увольнением.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

По мнению аналитиков Barclays, для рынка ПК уже виднеется дно, и в 2023 году Intel сможет улучшить показатели выручки. Впрочем, эксперты отдают себе отчёт в том, что компании ещё предстоит поправить положение в сегменте центров обработки данных и контрактного производства чипов. Что характерно, вчера вместе с акциями Intel подросли котировки ценных бумаг AMD (+5%), NVIDIA (+3%) и Qualcomm (+3%).