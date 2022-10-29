Реакция Intel на публикацию квартальной отчётности оказалась положительной, в результате чего акции выросли в цене более чем на 10%. Прежде всего, операционные убытки не помешали компании завершить квартал с прибылью. Во-вторых, взятый руководством курс на решительное сокращение расходов воодушевил инвесторов, даже если для некоторой части персонала Intel это обернётся увольнением.
реклама
По мнению аналитиков Barclays, для рынка ПК уже виднеется дно, и в 2023 году Intel сможет улучшить показатели выручки. Впрочем, эксперты отдают себе отчёт в том, что компании ещё предстоит поправить положение в сегменте центров обработки данных и контрактного производства чипов. Что характерно, вчера вместе с акциями Intel подросли котировки ценных бумаг AMD (+5%), NVIDIA (+3%) и Qualcomm (+3%).