На сайте Intel к вечеру пятницы появился квартальный отчёт по форме 10-Q, из которого можно было узнать, как количественно изменялись объёмы поставок продукции в настольном и мобильном сегменте, поскольку в базовом тексте пресс-релиза фигурировали только стоимостные показатели. Прежде всего, в третьем квартале количество проданных Intel компонентов для ноутбуков сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку снизился спрос в потребительском секторе и образовательном сегменте, как поясняет компания. Средняя цена реализации компонентов при этом выросла на 3% за счёт увеличения доли коммерческих решений.
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В настольном сегменте Intel удалось увеличить объёмы поставок компонентов на 2%, и компания отчасти объясняет это ростом спроса со стороны любителей игр и энтузиастов, но средняя цена реализации при этом не изменилась относительно третьего квартала предыдущего года.
Если рассматривать весь период с начала текущего года, то количество реализованных компонентов для ноутбуков Intel сократила на 34%, зато средняя цена реализации выросла на 17% благодаря смещению спроса в сторону коммерческих и потребительских решений. Количество реализованных за период компонентов для настольных систем сократилось на 9% за счёт потребительского и образовательного сегментов, но средняя цена реализации выросла на 3%, опять же за счёт роста доли решений для коммерческого сектора.