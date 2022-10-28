Популярность новинок на базе процессора M2 была лишь одной из причин.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Квартальный отчёт Apple удивил сохранением положительной динамики выручки не только на направлении смартфонов, но и персональных компьютеров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компания выручила от их реализации на 25,39% больше средств — $11,5 млрд. Если учесть, что в целом по рынку объёмы реализации ПК за это же время сократились на 15-20%, то подобная тенденция озадачивает.

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Источник изображения: Apple

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Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) объяснил такой успех компьютеров Mac тремя факторами. Во-первых, получившие летом процессоры серии M2 модели Mac пользовались в третьем квартале хорошим спросом. Во-вторых, сказалось наличие отложенного спроса, который в прошлые периоды клиенты не могли удовлетворить из-за ограничений санитарного характера в Китае, где выпускаются ноутбуки Apple. Наконец, компании удалось решить ряд проблем с логистикой, которые тоже мешали наполнять розницу изделиями этого семейства. Впрочем, в текущем квартале руководство Apple рассчитывает столкнуться с последовательным снижением выручки от реализации Mac.