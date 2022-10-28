Как и планировалось.

В презентации Intel, посвящённой публикации итогов минувшего квартала, чётко упоминался факт привязки потребительских процессоров семейства Meteor Lake к 2023 году. Как отдельно пояснил генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), эти процессоры будут выпускаться по технологии Intel 4, и цифровой проект их готового к серийному производству степпинга будет готов уже в этом квартале. Впрочем, это не даёт обывателю чёткого представления о сроках начала массового производства данных процессоров. По всей видимости, пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем Meteor Lake встанут на конвейер.

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Источник изображения: Intel

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Также выпущены первые образцы компонентов серверных процессоров Granite Rapids, которые будут производиться по технологии Intel 3, а в целом подготовка к переходу на технологии Intel 4 и Intel 3 осуществляется в соответствии с намеченным графиком. Эти техпроцессы станут первыми, использующими EUV-литографию в исполнении Intel, и позволят компании существенно продвинуться в производительности транзисторов в пересчёте на энергопотребление и плотности их размещения. Каждый квартал, по словам главы Intel, у руководства компании растёт уверенность в том, что за четыре года компания сможет освоить пять новых техпроцессов.