Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
Складские запасы выросли не только у NVIDIA или AMD.
рекомендации
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3060 Gigabyte за 30 с началом
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

В профильной презентации Intel, посвящённой итогам третьего квартала, деятельность компании в сфере разработки и производства графических решений и ускорителей вычислений, которая освещается по статье AXG, обсуждалась довольно скупо. Сообщалось лишь, что компания приступила к поставкам графических процессоров Intel Arc A770 и ускорителей вычислений Ponte Vecchio.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Крутая 3080 за 60 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Непосредственно из квартального отчёта стало известно, что направление бизнеса AXG увеличило выручку всего на 8% за год до $185 млн. При этом квартальные убытки подразделения выросли за год с $222 до $378 млн. По словам представителей Intel, рост убытков вызван увеличением складских запасов продукции. В принципе, такая тенденция характерна для AMD и NVIDIA, поэтому не следует воспринимать данную информацию, как сигнал к провалу маркетинговой политики Intel в сегменте дискретной графики.

#intel #аналитика #видеокарты #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel уже выпустила для стороннего клиента образцы продукции, изготовленные по технологии 18A
Европейские законодатели решили запретить продажи машин с ДВС с 2035 года
Intel обещает представить процессоры Meteor Lake в следующем году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
156
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
39
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
36
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
25
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
41
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
59
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
3
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
10

Сейчас обсуждают

Сергей Андросов
12:50
(зевая)Пшел нахуй хохлобот
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
Shutle
12:47
Не нравится иди мимо.
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
Дагестанец
12:47
Салам алейкум братья. Я мобилизированный из Дагестана, позывной: кинжал. Мы попали в мясорубку, весь мой отряд, 318 человек Украина уничтожила, у нас нету еды, нету оружия. Не идите в военкомат братья...
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
sumrack
12:45
Точно. У 99,9% народа все отлично работает, только у нескольких рукожопов якобы что-то поплавилось
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
Дагестанец
12:42
Салам алейкум брат, нас великая Украина уничтожает в пух и прах, напиши новость чтобы не ехали русские на Украину, мы пушечное мясо здесь. Я сам из России, Каспийск. Республика Дагестан. Я мобилизиров...
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
sumrack
12:41
Там же все залито, как же надо дергать чтоб оторвать железяку?!
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
Вася Сеновал
12:41
Кричащие орлы в канаве ))) как обычно у тупых америкосов тупые названия
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
Евгений Бураков
12:39
Амд купить что ли?!
Видеокарты AMD Radeon RX 7000 получат поддержку последней версии API Vulkan 1.3
Антон Васильев
12:38
Будут "плачущие орлы"
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
cag
12:36
Я замечаю снижение своих покупательных возможностей более чем в 2 раза . Перешел с продуктов по акции на продукты с уценкой по срокам и качеству , и на промокоды яндекса и сбера и впрок. В большей маг...
Intel уже выпустила для стороннего клиента образцы продукции, изготовленные по технологии 18A
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем