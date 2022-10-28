В профильной презентации Intel, посвящённой итогам третьего квартала, деятельность компании в сфере разработки и производства графических решений и ускорителей вычислений, которая освещается по статье AXG, обсуждалась довольно скупо. Сообщалось лишь, что компания приступила к поставкам графических процессоров Intel Arc A770 и ускорителей вычислений Ponte Vecchio.
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Непосредственно из квартального отчёта стало известно, что направление бизнеса AXG увеличило выручку всего на 8% за год до $185 млн. При этом квартальные убытки подразделения выросли за год с $222 до $378 млн. По словам представителей Intel, рост убытков вызван увеличением складских запасов продукции. В принципе, такая тенденция характерна для AMD и NVIDIA, поэтому не следует воспринимать данную информацию, как сигнал к провалу маркетинговой политики Intel в сегменте дискретной графики.