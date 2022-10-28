В своём регионе, разумеется.

Как поясняет DigiTimes, в Европе близок к окончательному утверждению законопроект, подразумевающий отказ от продаж новых автомобилей на углеводородном топливе в регионе с 2035 года, причём он касается не только легкового пассажирского транспорта, но и легкового коммерческого. Установлены и промежуточные цели по снижению углеродных выбросов к 2030 году.

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Источник изображения: AFP

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Пока требования нового закона ещё дорабатываются с учётом просьб участников рынка. По крайней мере, производителям с объёмом выпуска машин менее 10 тысяч в год будет предоставлено послабление в виде возможности продавать свои транспортные средства с ДВС до 2036 года включительно. Будет разрешена и реализация машин с ДВС при условии использования ими видов топлива, обеспечивающих нулевые углеродные выбросы. Концерн Stellantis готов к тому, чтобы с 2030 года перейти на продаже в Европе только электромобилей, его поддерживает в этом конкурирующий Volkswagen, но о полном запрете машин с ДВС на первичном рынке речь пойдёт только с 2035 года. Производители предупреждают, что расходы за ускоренный отказ от углеводородного топлива в конечном итоге лягут на кошельки потребителей, а сам этот переход обусловлен политическими факторами, а не технологическими.