Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel только в следующем году будет вынуждена сократить затраты на $3 млрд
А прошлый квартал она в очередной раз завершила с убытками.
рекомендации
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3060 Gigabyte за 30 с началом
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

В целом, снижение выручки Intel на 15% в годовом сравнении до $15,3 млрд оказалось в полном соответствии с собственными ожиданиями руководства компании, но информацию о величине убытков она предпочла упрятать в пресс-релизе подальше, хотя они были не такими большими — $188 млн. Руководство корпорации не стало отрицать, что численность персонала придётся сократить, но не конкретизировало, какое количество сотрудников в итоге лишится работы.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Крутая 3080 за 60 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В следующем году расходы Intel должны быть снижены на $3 млрд, а к середине десятилетия компания собирается выйти на экономию в размере $8-10 млрд в год. В текущем году капитальные затраты решено было сократить с $27 до $25 млрд, но в дальнейшем Intel намеревается удержать их на уровне 35% от выручки. По крайней мере, пока не будут достигнуты цели освоения к середине десятилетия пяти новых техпроцессов и возвращения себе технологического лидерства. Известно, что будут сокращаться расходы на рекламу и маркетинг, а также на услуги подрядчиков.

#intel #финансы #полупроводники
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
Выручка Intel в сегменте ноутбуков сократилась более чем на четверть
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
154
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
36
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
35
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
22
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
31
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
59
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
3

Сейчас обсуждают

grom9000
09:58
Как я должен узнать, качественный у меня переходник или нет? По дыму и огню из корпуса? Нвидиа не в своем уме, выпускает полный шлак, опасный для имущества и жизни людей! Они ничего не тестировали даж...
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
Владимир Граждан
09:57
Супостаты мешают, со всех сторон лезут, земли русской с неисчерпаемыми богатствами хотят отхватить. А чтобы им не дать этого сделать, нужно много денежек. Так что потерпи, супостаты закончатся, вот то...
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
Эдуард Самитов
09:55
это ты в 90-х застрял, что для тебя "бродилки" только в 90-х остались. Они и сейчас есть! Это называется квест (боевик, приключения и т.п.) с открытым игровым миром. Или, можно подумать, Сталкер, Эксо...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
1TronpmG5
09:53
Предел есть - полное разорение. Дальше уже развал страны. Собсно поэтому "объединенный" запад и затеял такую нелогичную битву с большим ущербом для себя и своей экономики. Для них это вопрос выживания...
Intel только в следующем году будет вынуждена сократить затраты на $3 млрд
Эдуард Самитов
09:53
Дальнобойщики - 2
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Эдгар Кот
09:47
Да это обычный развод от человека. У него теперь две 4090. Я могу показать скрин как мне нвидиа сделала рефаунд за 2080супер пару лет назад, которую мне якобы не доставили. Тоже самое с процем с амазо...
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
Антон Васильев
09:44
Смотрю на рекорд прёшь :D :D :D
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Артём Николаев
09:42
Ну да) Как в басне про жадного богача. Можно и 100 контактов сделать, но физику не обмануть.
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
MriS
09:41
У Intel есть лицензия на ведение бизнеса с Huawei.
Seagate обвинили в продаже HDD китайской Huawei в обход санкций США
Андрей Зозуля
09:41
Отбракованные чипы просто шлак карты в итоге
ZOTAC выпустила новую версию GeForce RTX 3070 Ti на чипе от флагманских видеокарт Ampere
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем