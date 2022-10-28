А прошлый квартал она в очередной раз завершила с убытками.

В целом, снижение выручки Intel на 15% в годовом сравнении до $15,3 млрд оказалось в полном соответствии с собственными ожиданиями руководства компании, но информацию о величине убытков она предпочла упрятать в пресс-релизе подальше, хотя они были не такими большими — $188 млн. Руководство корпорации не стало отрицать, что численность персонала придётся сократить, но не конкретизировало, какое количество сотрудников в итоге лишится работы.

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Источник изображения: Bloomberg

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В следующем году расходы Intel должны быть снижены на $3 млрд, а к середине десятилетия компания собирается выйти на экономию в размере $8-10 млрд в год. В текущем году капитальные затраты решено было сократить с $27 до $25 млрд, но в дальнейшем Intel намеревается удержать их на уровне 35% от выручки. По крайней мере, пока не будут достигнуты цели освоения к середине десятилетия пяти новых техпроцессов и возвращения себе технологического лидерства. Известно, что будут сокращаться расходы на рекламу и маркетинг, а также на услуги подрядчиков.