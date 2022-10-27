Не хуже обстоят дела и при разгоне GeForce RTX 2060 SUPER.

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Неугомонный российский энтузиаст с псевдонимом Traktor с приближением отрицательных температур забортного воздуха только увеличил свою профильную активность, жертвуя ради любимого хобби свободным временем не только в выходные, но и среди недели. В рамках своего рода импровизированного дайджеста достижений оверклокеров, выступающих под российским флагом, он сослался на модельный зачёт GeForce RTX 3070, в котором наши соотечественники заняли большинство первых мест.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Если же говорить о собственных достижениях Алексея, то он достиг аналогичных успехов в модельном зачёте GeForce RTX 2060 SUPER, которую он оснастил охладителем IceHammer IH-900, используя одновременно процессор Intel Core i9-12900K, охлаждаемый водоблоком через чиллер. Практически традиционно процессор был разогнан до 5600 МГц при активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, в качестве термоинтерфейса использовался состав CyberBlood Mk1 с предварительной полировкой крышки при помощи абразивного состава GreenWitch Mk2. На текущий момент Traktor удерживает 1144 золотых кубка, являющихся признанием лучших достижений в разгоне определённых компьютерных компонентов.