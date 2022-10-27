Неугомонный российский энтузиаст с псевдонимом Traktor с приближением отрицательных температур забортного воздуха только увеличил свою профильную активность, жертвуя ради любимого хобби свободным временем не только в выходные, но и среди недели. В рамках своего рода импровизированного дайджеста достижений оверклокеров, выступающих под российским флагом, он сослался на модельный зачёт GeForce RTX 3070, в котором наши соотечественники заняли большинство первых мест.
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Если же говорить о собственных достижениях Алексея, то он достиг аналогичных успехов в модельном зачёте GeForce RTX 2060 SUPER, которую он оснастил охладителем IceHammer IH-900, используя одновременно процессор Intel Core i9-12900K, охлаждаемый водоблоком через чиллер. Практически традиционно процессор был разогнан до 5600 МГц при активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, в качестве термоинтерфейса использовался состав CyberBlood Mk1 с предварительной полировкой крышки при помощи абразивного состава GreenWitch Mk2. На текущий момент Traktor удерживает 1144 золотых кубка, являющихся признанием лучших достижений в разгоне определённых компьютерных компонентов.