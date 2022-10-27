Корейский гигант верит в светлое будущее.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Старт эстафеты по снижению капитальных затрат на производство электронных компонентов состоялся в середине этого месяца с подачи тайваньской компании TSMC, которая заявила о необходимости урезать профильную статью годового бюджета на 10%. Корейская SK hynix на днях тоже отличилась, заявив о снижении капитальных затрат на 2023 год в два раза, а вот конкурирующая Samsung Electronics, по информации Bloomberg, даже решила увеличить капитальные затраты текущего года на 9% до $33,6 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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По словам представителей корейского гиганта, средства будут направлены на закупку оборудования с прицелом на использование в будущем. Если говорить об операционных затратах, то Samsung надеется их оптимизировать за счёт экономии на масштабах производства, поскольку остаётся крупнейшим поставщиком микросхем памяти. В третьем квартале этого года, по данным руководства Samsung, цены на память типов NAND и DRAM упали в среднем на 20%.