И около $100 млн уже в этом квартале.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

С подачи ресурса Nikkei Asian Review стало известно, сколько может потерять из-за американских санкций против КНР один из крупнейших в США и мире поставщиков контрольно-измерительного оборудования, применяемого при производстве полупроводниковых чипов. Речь идёт о компании KLA, которая завершила третий квартал с $2,7 млрд выручки, превзойдя на 30,7% итоги аналогичного периода предыдущего года.

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Источник изображения: Reuters

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В Китае KLA формирует до 31% всей выручки, поэтому даже частичная потеря рынка обернётся для неё существенными неприятностями. Новые санкции США не запрещают поставки основной части оборудования KLA в Китай как такового, поскольку компания концентрируется в регионе на проектах, связанных преимущественно со старыми техпроцессами, на которые американские санкции не распространяются. Другое дело, что с некоторыми из клиентов KLA придётся проститься в результате этих санкций. По оценкам представителей компании, это снизит выручку на $100 млн уже в текущем квартале, а всего по итогам следующего года она может лишиться от $600 до $900 млн выручки.