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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за дефицита чипов автомобильные ключи Toyota временно «поглупели»
Крупнейшему автопроизводителю не хватает электронных компонентов для оснащения машин ключами с продвинутой функциональностью.
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Недавно корпорация Toyota Motor была вынуждена признать, что за 12-месячный период, начавшийся в марте текущего года, не сможет выпустить запланированные 9,7 млн автомобилей, поскольку последствия дефицита полупроводников до сих пор не позволяют крупнейшему автопроизводителю мира решить сопутствующие проблемы. Агентство Reuters на этой неделе сообщило, что на рынок Японии будут временно поставляться автомобили марки Toyota, комплектующиеся только одним «умным» ключом вместо привычных двух. Второй ключ будет лишён необходимых электронных компонентов для реализации разного рода привычных сервисных функций.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Впрочем, подобные меры будут временными, и как только компания получит необходимые для комплектации ключей чипы, второй «умный» ключ будет предоставлен всем владельцам без дополнительной платы. За последние 12 месяцев история мирового автопрома накопила немало случаев, когда почти полностью укомплектованные автомобили не могли отправиться к своим владельцам из-за отсутствия буквально «копеечных» электронных компонентов.

#полупроводники #автомобили #кризис #toyota
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