Крупнейшему автопроизводителю не хватает электронных компонентов для оснащения машин ключами с продвинутой функциональностью.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Недавно корпорация Toyota Motor была вынуждена признать, что за 12-месячный период, начавшийся в марте текущего года, не сможет выпустить запланированные 9,7 млн автомобилей, поскольку последствия дефицита полупроводников до сих пор не позволяют крупнейшему автопроизводителю мира решить сопутствующие проблемы. Агентство Reuters на этой неделе сообщило, что на рынок Японии будут временно поставляться автомобили марки Toyota, комплектующиеся только одним «умным» ключом вместо привычных двух. Второй ключ будет лишён необходимых электронных компонентов для реализации разного рода привычных сервисных функций.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Впрочем, подобные меры будут временными, и как только компания получит необходимые для комплектации ключей чипы, второй «умный» ключ будет предоставлен всем владельцам без дополнительной платы. За последние 12 месяцев история мирового автопрома накопила немало случаев, когда почти полностью укомплектованные автомобили не могли отправиться к своим владельцам из-за отсутствия буквально «копеечных» электронных компонентов.