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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
1 ноября стартует большая распродажа умных роботов-пылесосов ILIFE со скидками до 64%
Успей купить многофункциональные приборы для чистки и мытья полов с огромной выгодой
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До главной распродажи года осталось всего несколько недель, но интересные предложения со скидками можно будет купить уже в самое ближайшее время. Компания ILIFE предлагает присмотреться к одному из популярных товаров для уборки квартиры, каждый из которых экономит ваше время и силы. Кстати, на этот раз можно сэкономить не только время, но и деньги, ведь официальная скидка составит 64%, а вместе с различными купонами можно получить тот или иной продукт с огромной выгодой. Распродажа стартует 01.11.2022 и завершится 11.11.2022 года. Поторопитесь, многие товары окончатся гораздо быстрее, ведь их количество не безгранично. Рассмотреть предложения вы можете в магазине на Aliexpress или почитать больше о каждом из товаров на официальном сайте компании.



Прежде всего предлагаем обратить внимание на робот-пылесос V3s Max с функцией швабры. Это многофункциональное устройство, которое отлично подходит как для ковровых покрытий, так и для линолеума или других типов поверхностей. V3s Max оборудован пылесборником на 600 Мл, а также внешним резервуаром для воды на 200 Мл. Благодаря этому его можно настроить таким образом, чтобы устройство не только убирало мусор на вашем полу, но и отмывало пол до блеска. Сила всасывания достигает 2000 Па, а значит мимо не проскользнёт ни одна пылинка, включая надоедливую шерсть домашних животных, избавиться от которой бывает очень сложно. Сам бак оснащён технологией 3-спунечатой фильтрации, а значит во время очистки частицы мусора не будет попадать обратно в комнату. Это гарантирует отсутствие неприятных запахов и идеальную чистоту.



V3s Max приходит на смену ILIFE V50. Последний пользуется высокой популярностью, ну а новинка во всём лучше своего предшественника. Управление осуществляется при помощи специального приложения на смартфоне, а вы можете не только настроить расписание уборки, но и провести её даже тогда, когда никого нет дома. Перед использованием требуется запустить режим навигации. V3s Max просканирует комнату, а если потребуется изучит проходы между другими помещениями, где будет проводиться уборка. Робот-пылесос способен проникать в самые дальние уголки вашего дома, ну а карта всех помещений доступна в официальном приложении от ILIFE на смартфоне. Получить больше информации о продукте вы можете по ссылке на официальном сайте, ну или переходите на Aliexpress, где есть возможность добавить V3s Max в корзину уже сегодня. Поторопитесь, скидка достигает 62%.



Не всегда удобно использовать робот-пылесос. Представьте себе, что уже через полчаса к вам придут гости. Выручит W150. Это многофункциональное приспособление, которое не только убирает пыль и моет, но ещё и сушит пол, что позволяет избежать неприятных разводов и пятен. Фишкой ручного пылесоса считается специальная технология, позволившая снизить энергопотребление, что значительно увеличило время автономной работы прибора. Большинство аналогов будут работать до 35 минут, тогда как W150 продержится в 2 раза дольше, а значит вы успеете убрать всю квартиру к приходу важных гостей ещё до того, как у пылесоса сядут батарейки. За функцию подметания отвечает мягкий ролик длиной 285 миллиметров. Он выполнен из полимера, а сам пылесос лишён мотора для всасывания. Это значит, что данная функция полностью ложится на ролик, который подбирает весь мусор. После этого крупные частицы фильтруются и поступают в отдельный контейнер, тогда как отработанная влага уходит в резервуар для грязной воды.



Губка настолько эффективно впитывает всю влагу, что исключает появление сколького пола и других неприятных визуальных эффектов. Уровень шума не превышает 60 дБ, а благодаря широкому ролику у вас появится возможность убрать мусор у самой кромки стены на расстоянии до 5 миллиметра. Есть возможность регулировать угол наклона, а за полный цикл уборки W150 способен привести в порядок пол даже в самой большой квартире, ведь ресурса хватит на 300 квадратных метров. Если у вас появились вопросы, вы можете попытаться найти на них ответы на официальном сайте, ну а тем, кто уже определился, предлагаем перейти на Aliexpress. Там уже сегодня можно добавить товар в корзину. Скидка на W150 достигает 56%, поторопитесь.



Не менее интересен робот-пылесос A10s с функцией лазерной навигации. В отличие от большинства конкурентов, которые используют ранее запрограммированные карты, устройство полагается не только на данные в приложении, но и интеллектуальное лазерное сканирование в режиме реального времени. Это значит, что пылесос будет анализировать не только перепады высоты, но и поверхность пола, что позволит менять режимы в зависимости от наличия мягкого или твёрдого покрытия. В приложении ILIFEHOME доступна расширенная настройка, а при желании можно задать не только область очистки, но и запретить переходить на ту или иную территорию. Это очень полезно, поскольку иногда владельцы просто забывают о включённых гаджетах, а после могут наступить на них, что приводит к плачевным последствиям.



Для A10s доступно голосовое управление при помощи Alexa, а значит вы и вовсе можете лежать, пока вся тяжёлую работу за вас сделает умная машина. Мощность всасывания достигает 2500 Па, а объём мусоросборника 450 мл. Производитель гарантирует, что этого достаточно для идеальной очистки большого дома, вне зависимости от того, находятся ли у вас на полу ковры или твёрдое покрытие. Роликовая щётка не имеет жёсткого крепления, благодаря чему она постоянно остаётся в контакте с поверхностью, что и позволяет говорить о непревзойдённом качестве и эффективности уборки. Доступно несколько режимов, включая автоматический, а защита от падения и столкновений не позволит вашему пылесосу сломаться. От одного заряда A10s может проработать до 100 минут, а по достижении минимальных значений заряда, пылесос самостоятельно отправляется на базовую станцию. Вам не нужно ничего делать, ведь спустя какое-то время A10s снова оживёт и продолжит уборку. Это далеко не все особенности продвинутого пылесоса, о которых вы можете узнать. Переходите на официальный сайт за подробностями, ну или сразу же на Aliexpress. Там есть полное описание, а товар доступен для добавления в корзину. Кстати, скидка составит немалые 60%.
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ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
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ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
taurus88
09:42
конечно.
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
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