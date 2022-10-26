Череда квартальных отчётов участников полупроводникового рынка, как поясняет Bloomberg, позволила выявить не совсем очевидные тенденции. По словам представителей Texas Instruments, например, спрос в третьем квартале сократился на чипы не только для потребительских устройств, но и для промышленного оборудования, хотя последние до сих пор оставались в дефиците.
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Как считают руководители Texas Instruments, сложившаяся ситуация пока не позволяет говорить о природе кризиса полупроводниковой отрасли. Не исключено, что спрос снижается в сегменте промышленных компонентов из-за наличия складских излишков, но наблюдаемые тенденции могут быть и сигналом к более серьёзным негативным явлениям в экономике. Так или иначе, в отрасли существует определённая цикличность изменения спроса, и если на протяжении последних двух лет клиенты закупались продукцией в максимальных объёмах, не следует удивляться тому, что на складах возникли излишки.