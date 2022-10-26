И считает, что спад спроса на ПК и смартфоны продолжится в следующем полугодии.

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

Тайваньская компания UMC входит в пятёрку крупнейших контрактных производителей полупроводниковых чипов, но по масштабам бизнеса явно уступает лидеру в лице TSMC. Впрочем, это никак не отменяет того факта, что деятельность обеих компаний пострадала от новейших макроэкономических тенденций и спада спроса на компоненты для персональных компьютеров и смартфонов. Как отмечает Reuters со ссылкой на выступление представителей UMC на квартальном отчётном мероприятии, данный игрок контрактного рынка тоже вынужден сократить капитальные затраты в пределах текущего года.

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Источник изображения: Reuters

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Напомним, TSMC профильные расходы собралась сократить на 10% или $4 млрд, ссылаясь на снизившийся спрос на 7-нм изделия. Компания UMC изначально располагала более скромным бюджетом в размере $3,6 млрд, а теперь сократит его примерно на 20% или $600 млн. Эти меры не должны повлиять на расширение производственных мощностей UMC в Сингапуре и на Тайване, поскольку соответствующие инвестиции ориентированы на достижение эффекта в более отдалённой перспективе. Кстати, корейская SK hynix в минувшем квартале столкнулась с падением прибыли на 60%, а потому решила в два раза сократить капитальные затраты 2023 года. UMC подобного пессимизма не демонстрирует, но считает, что спад в сегменте ПК и смартфонов продлится и в следующем полугодии. Санкции США против Китая, введённые в начале октября, на бизнесе UMC пока не особо сказались, поскольку компания концентрируется на более зрелой литографии, которую экспортные ограничения пока не охватывают.