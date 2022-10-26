Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor готов самостоятельно разрабатывать полупроводниковые компоненты
Для этого учреждена новая дочерняя компания.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Автомобили в наши дни требуют всё большего количества полупроводниковых чипов, поэтому автоконцерны либо формируют стратегические альянсы с уже известными разработчиками электроники, либо инвестируют в начинающих, а также создают условия для собственной разработки чипов. По всей видимости, как сообщает DigiTimes, китайская компания Great Wall Motor не брезгует ни одним из этих подходов, но на данном этапе своего развития выделяет именно разработку необходимых компонентов собственными силами.

реклама

Источник изображения: Great Wall Motor

Как выясняется, председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun) через принадлежащие ему и его супруге структуры основал подразделение Xindong Semiconductor Technology, в капитале которого только 20% акций будет принадлежать Great Wall Motor как таковой. Уставный капитал компании достигнет $6,9 млрд, она сосредоточится на разработке электроники для систем активной помощи водителю и развлекательных бортовых комплексов. По слухам, костяк специалистов новой компании составят выходцы из Samsung Electronics.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Этот китайский автопроизводитель также инвестирует в совместные проекты с другими разработчиками электроники, включая производителей силовых полупроводниковых компонентов. Конкуренты по китайскому рынку тоже ведут соответствующие работы.

#полупроводники #автопилот #great wall
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SK hynix морально готова к тому, что придётся свернуть производство памяти в Китае
UMC тоже снизит сумму капитальных затрат в этом году
Спрос упал даже на чипы для промышленного оборудования, как утверждает Texas Instruments
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
91
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
11
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
35
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
83
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
1

Сейчас обсуждают

Михаил Медведев
15:20
Так не ликуй, жуй молча
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
Михаил Медведев
15:19
Я так понимаю ты из жмеринки строчишь.
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
BioMax
15:19
будет следущая хуявита делов то...когда то прайсру был с яху и еще какой то херотней и изруквруки и экстраэм и полно всякого..сгинули нахер в попытках выжать бабла затак
Avito продана бывшему руководителю "МегаФона"
D3m0n
15:19
Сандали твои сраные хер знает когда вышли, с тех времён уже даже те школьники выросли и купили себе новое, а ты нищебродишь. Текущие школотроны берут текущие компы (райзены и интелы не ниже 10 коколе...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
max1024
15:17
Суть: сравнить S-HEDT с самыми акутальными десктопными CPU и убедитьcя, что десктоп дорос до S-HEDT и даже где-то перерос и оценить уровень прогресса в этом направлении обоих производителей.
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
BioMax
15:16
никогда не пользовался ничем из браузеров на хромиуме , как то похуй...
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
Adam Smith
15:15
у 12 поколения тоже припой. и как бы тот же цпуз намекает, что он как бы устарел) смысл сидеть на нем, когда за 25 рублей можно взять бюджетную систему с возможностью апгрейда, что у амуды до 5800х3д,...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Антон Шемякин
15:15
Ну ведь во всех странах бывшего союза после развала и прихода к власти русофобов всё стало замечательно. Хотя постой...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Dmitry Nogaev
15:14
Если икперды говорят, что курс вот вот начнет расти, значит начнет падать
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
D3m0n
15:11
Что за сифачная гниль на лбу. Буээээ
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем