Для этого учреждена новая дочерняя компания.

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Автомобили в наши дни требуют всё большего количества полупроводниковых чипов, поэтому автоконцерны либо формируют стратегические альянсы с уже известными разработчиками электроники, либо инвестируют в начинающих, а также создают условия для собственной разработки чипов. По всей видимости, как сообщает DigiTimes, китайская компания Great Wall Motor не брезгует ни одним из этих подходов, но на данном этапе своего развития выделяет именно разработку необходимых компонентов собственными силами.

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Источник изображения: Great Wall Motor

Как выясняется, председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun) через принадлежащие ему и его супруге структуры основал подразделение Xindong Semiconductor Technology, в капитале которого только 20% акций будет принадлежать Great Wall Motor как таковой. Уставный капитал компании достигнет $6,9 млрд, она сосредоточится на разработке электроники для систем активной помощи водителю и развлекательных бортовых комплексов. По слухам, костяк специалистов новой компании составят выходцы из Samsung Electronics.

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Этот китайский автопроизводитель также инвестирует в совместные проекты с другими разработчиками электроники, включая производителей силовых полупроводниковых компонентов. Конкуренты по китайскому рынку тоже ведут соответствующие работы.