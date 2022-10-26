Агентство Bloomberg сообщило, что на квартальной отчётной конференции руководство южнокорейского производителя памяти SK hynix допустило мысль о вынужденном прекращении своего предприятия на территории китайского Уси, если того потребуют американские санкции. Напомним, что сейчас власти США разрешили SK hynix и Samsung Electronics в течение ближайших 12 месяцев поставлять в Китай всё необходимое для модернизации своих предприятий оборудование без получения специальных экспортных лицензий.
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В случае, если в дальнейшем ограничения со стороны США сделают модернизацию китайского предприятия SK hynix невозможной, то корейская компания готова будет либо продать оборудование новым владельцам, либо переместить его в Южную Корею. Впрочем, представители руководства компании подчеркнули, что этот сценарий для корейского производителя памяти является экстремальным и нежелательным. В долгосрочной перспективе компания хотела бы диверсифицировать свои производственные площадки по географическому принципу, но что-то резко менять в настоящий момент было бы очень дорого и неэффективно.