Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix морально готова к тому, что придётся свернуть производство памяти в Китае
Тогда оборудование будет продано или перевезено в Южную Корею.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Агентство Bloomberg сообщило, что на квартальной отчётной конференции руководство южнокорейского производителя памяти SK hynix допустило мысль о вынужденном прекращении своего предприятия на территории китайского Уси, если того потребуют американские санкции. Напомним, что сейчас власти США разрешили SK hynix и Samsung Electronics в течение ближайших 12 месяцев поставлять в Китай всё необходимое для модернизации своих предприятий оборудование без получения специальных экспортных лицензий.

реклама

Источник изображения: SK hynix

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

В случае, если в дальнейшем ограничения со стороны США сделают модернизацию китайского предприятия SK hynix невозможной, то корейская компания готова будет либо продать оборудование новым владельцам, либо переместить его в Южную Корею. Впрочем, представители руководства компании подчеркнули, что этот сценарий для корейского производителя памяти является экстремальным и нежелательным. В долгосрочной перспективе компания хотела бы диверсифицировать свои производственные площадки по географическому принципу, но что-то резко менять в настоящий момент было бы очень дорого и неэффективно.

#полупроводники #китай #сша #sk hynix
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Корейские производители памяти не питают иллюзий относительно будущего освобождения от антикитайских санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
91
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
9
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
16
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
82
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
1

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
13:38
Погоняло даун у тебя было .
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Вася Стопкин
13:36
Ты всегда в гавне царь Параши продырявленный петушара. Узнал свою ложку? дырявый пидор
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
fokuslotus
13:35
все верно кроме одного, аналога эфира до сих пор нет. Никто карточки покупать не ринется.
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
Вася Шестаков
13:33
Ещё и сами производители блоков питания могут быть виноваты, обжаты плохо пины в колодке, плохой контакт и нагрев из-за этого, не зря говорят что электрика в первую очередь это наука о контактах. А пр...
GeForce RTX 4090 продолжают гореть, а AMD не будет использовать кабель PCIe 5.0 на Radeon RX 7900 XT
Chihonya
13:31
Нет, с келунами)))
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Umid Xaydarov
13:30
Чепушило к тридцати годам хвастается машиной, рили? Подожди может быть я плохо прочитал, сейчас перечитаю... ХВАСТАЕТСЯ МАШИНОЙ ЛООООЛ. Попущенный тебе твоя правая рука по совместительству твоя жена н...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Umid Xaydarov
13:27
По факту я тебе за щеку дам брат, вот что по факту будет если я тебя в реале настигну. Отожму у тебя всё движимое и недвижимое, отправлю тебя на кирпичный завод в Дагестан будешь у меня всю жизнь там ...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Midosa
13:26
Сразу слился наш трусливый громко кудахчущий петушок, когда мордой в прайс натыкали - https://dropmefiles.com/9hOKW 51400 - и нечем крыть клоуну))) И оно столько же в рашке до февраля стоило - даже де...
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Дмитрий
13:26
а зачем тогда вы подписаны и описание и просмотры.
Новое расширение для браузера максимально упрощает YouTube
Stupid Miner
13:26
Можешь ему не объяснять . Это же тупой ишак шишабееек
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем