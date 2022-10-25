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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Добавление к термопасте измельчённой поваренной соли позволяет снизить температуру процессора
Тот случай, когда сахар вреден.
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На страницах сайта Tom’s Hardware появилось описание обширных экспериментов одного из блогеров на страницах TikTok, который вслед за несколькими поколениями компьютерных энтузиастов озадачился поиском идеального термоинтерфейса. Разумеется, когда завершились эксперименты со специальными составами, включая жидкий металл, очередь дошла до пищевых компонентов. Сахарная пудра и кленовый сироп зарекомендовали себя с худшей стороны, а вот пищевая соль после измельчения продемонстрировала улучшение теплопроводных свойств исходной термопасты.

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Источник изображения: NewEgg

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Источником не уточняется, в каких пропорциях были смешаны соль и термопаста, но температуру процессора под нагрузкой их комбинация помогла снизить на один или два градуса. По сути, такой способ в отдельных случаях позволяет улучшить штатные качества имеющегося термоинтерфейса, но нет гарантии, что результат будет повторяться для всех существующих комбинаций веществ.

#термоинтерфейсы #лучшее охлаждение процессора
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