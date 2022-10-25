Как поясняет Electrek, корпорации Ford Motor удаётся перевыполнять свои обещания, когда речь идёт о технических характеристиках выпускаемых электромобилей. Сперва она обеспечила запас хода пикапов F-150 Lightning в 512 км вместо запланированных первоначально 480 км. Теперь она сообщает об улучшении показателей динамики разгона этой тяжёлой рамной машины с увесистой тяговой батареей относительно целевых значений.
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Генеральный директор автопроизводителя Джим Фарли (Jim Farley) сообщил, что версия пикапа с тяговой батареей максимальной ёмкости способна разменивать скорость 96 км/ч быстрее четырёх секунд. Разумеется, существует и показатель времени разгона до 100 км/ч, просто в американской системе измерений используется значение скорости 60 миль в час, которое и соответствует 96 км/ч. Первоначально Ford считал, что пикапу на преодоление этого рубежа потребуется около 4,5 секунд. Для электромобилей легкового класса это неплохой уровень динамики, не говоря уже о полноразмерном пикапе с рамной конструкцией, который компоновочно мало изменился по сравнению со своим бензиновым предшественником.