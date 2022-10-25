TSMC пока не решилась открыть профильную площадку в Германии.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Конкурирующая компания TSMC на своём квартальном отчётном мероприятии заявила, что изучает вопрос со строительством предприятия в Европе, но не готова принимать окончательных решений на этот счёт. Корейская Samsung Electronics, если верить Business Korea, способна задуматься о строительстве предприятия на территории Европы, которое сосредоточится на выпуске полупроводниковых компонентов для автомобильной отрасли региона.

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Источник изображения: Business Korea

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Правда, такие намерения декларируются не самой Samsung, а лишь сторонними экспертами. В начале октября на мероприятии в США руководство компании заявило, что производитель будет прилагать серьёзные усилия по укреплению своих позиций в автомобильном сегменте. К 2025 году Samsung Electronics даже рассчитывает стать крупнейшим игроком на этом рынке. По оценкам IHS Markit, обороты автомобильного сегмента в прошлом году достигли $45 млрд, но к 2026 году увеличатся до $74 млрд, а уже в 2030 году перевалят за $110 млрд. Не исключено, что в определённый момент Samsung Electronics сочтёт строительство предприятия в Европе выгодным для себя.