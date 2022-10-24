Судить об эффективности американских санкций, призванных сдержать развитие полупроводниковой отрасли Китая и экономики страны в целом, можно хотя бы статистике официальных органов КНР, которая гласит, что количество импортированных в страну полупроводниковых компонентов по итогам сентября этого года сократилось на 12,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, как сообщает Reuters.
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Если быть точнее, в этом сентябре Китай импортировал 47,6 млрд чипов, а годом ранее — 54,3 млрд штук. За первые девять месяцев текущего года объёмы импорта достигли 417,1 млрд штук, что также на 12,8% ниже результатов сопоставимого периода прошлого года. Строго говоря, объёмы выпуска полупроводниковой продукции внутри КНР тоже сократились: на 16,4% до 26,1 млрд штук в сентябре, и на 10,8% до 245 млрд штук с начала года по сентябрь включительно.