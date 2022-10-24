К седьмому ноября, как напоминает Bloomberg, японская корпорация Toshiba рассчитывает заручиться письменными гарантиями инвесторов, которые будут готовы принять участие в приватизации японского гиганта. Акции Toshiba будут выкуплены с рынка группой инвесторов, и она превратится в частную компанию. Пока лидирует предложение консорциума, возглавляемого фондом Japan Industrial Partners.
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Предполагается, что консорциум заплатит за активы Toshiba около $16,1 млрд, причём в форме денежных средств будет выплачено не более $6,7 млрд, остальную сумму предоставят банки в форме заёмных средств. Руководство Toshiba уже выступило перед представителями банковского сообщества с призывом выделить необходимые средства, но пока не нашло активной поддержки в среде банкиров. В результате, потенциальные участники выкупа к 7 ноября ещё могут не успеть предоставить письменные гарантии твёрдости своих намерений. Часть участников выкупа может оказаться стратегическими инвесторами, поскольку японский бизнес заинтересован в получении контроля над профильными активами Toshiba, которая осуществляет многостороннюю деятельность.