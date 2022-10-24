Прежде всего, с точки зрения затрат на производство.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

До сих пор руководство Toyota Motor находило кучу предлогов, чтобы не заниматься разработкой электромобилей с той же интенсивностью, как конкуренты. Многим российским обывателям доводы японского автогиганта казались убедительными: электромобили пока дороже в производстве, чем гибриды, и менее практичны в силу неразвитости зарядных сетей. И всё же, судя по откровениям Reuters, ссылающимся на тайные планы Toyota, крупнейший автопроизводитель мира начинает осознавать уязвимость собственных позиций на рынке электромобилей.

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Источник изображения: Toyota Motor

К началу следующего года специально созданная рабочая группа должна решить, что Toyota будет делать дальше — пытаться что-то выжать из успевшей устареть после выхода в 2019 году платформы e-TNGA, либо разработать более эффективную с точки зрения производственных затрат преемницу. Задача максимум в этом отношении — приблизить электромобили Toyota по себестоимости к машинам марки Tesla. Не исключено, что для её достижения придётся отменить выпуск некоторых моделей электромобилей Toyota, разработка которых уже началась. Полностью новые модели удастся вывести на рынок как минимум через пять лет, учитывая приверженность Toyota принципам концентрации на ресурсных испытаниях.

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Примечательно, что до 2014 года Toyota выпускала для рынка США электрический вариант кроссовера RAV4, который создавался при помощи специалистов Tesla. Тогда японский гигант не воспринимал аккумуляторные электромобили всерьёз, а выпуск электромобиля RAV4 был прекращён в 2014 году. Тремя годами позже Toyota продала принадлежавшие ей акции Tesla, и электромобилями вновь заинтересовалась в 2018 году, когда бывший партнёр уже предлагал три серийные модели.