Как сообщает Reuters со ссылкой на информацию Financial Times, китайская компания YMTC начала избавляться от ключевых сотрудников, имеющих гражданство США или вид на жительство в этой стране, поскольку в начале октября попала под санкции, которые запрещают указанным лицам сотрудничать с ней под угрозой уголовного преследования.
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Сколько человек и с каких позиций будет уволено, не конкретизируется, но процесс уже начался, по данным источника. Сторонним лицам, имеющим гражданство США или разрешение на работу в этой стране, также запрещено оказывать какие-либо услуги YMTC, которая на данный момент является крупнейшим производителем твердотельной памяти в Китае, хотя была основана лишь в 2016 году. Одновременно компания лишилась возможности закупать технологическое оборудование, позволяющее выпускать микросхемы памяти типа 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук.