Это поможет увеличить выручку и долю рынка в борьбе с TSMC.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Соперничество Samsung Electronics и TSMC, если верить изданию Business Korea, к 2024 году выйдет на новый уровень, поскольку корейский гигант намеревается расширить ассортимент контрактных услуг, имеющих отношение к старым техпроцессам. По крайней мере, от показателей 2018 года ассортимент зрелых и специализированных техпроцессов Samsung увеличится на десять наименований или ещё больше. Задействованные под соответствующие технологии производственные мощности будут расширены в 2,3 раза от уровня 2018 года.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Клиентам в автомобильном сегменте и разработчикам чипов для радиопередающих модулей Samsung будет предлагать специальную версию 8-нм техпроцесса, соответствующие производственные мощности будут увеличены в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Наконец, разработчикам датчиков изображений Samsung будет предлагать не только популярный 28-нм техпроцесс, но и более продвинутый 17-нм.