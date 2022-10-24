Соперничество Samsung Electronics и TSMC, если верить изданию Business Korea, к 2024 году выйдет на новый уровень, поскольку корейский гигант намеревается расширить ассортимент контрактных услуг, имеющих отношение к старым техпроцессам. По крайней мере, от показателей 2018 года ассортимент зрелых и специализированных техпроцессов Samsung увеличится на десять наименований или ещё больше. Задействованные под соответствующие технологии производственные мощности будут расширены в 2,3 раза от уровня 2018 года.
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Клиентам в автомобильном сегменте и разработчикам чипов для радиопередающих модулей Samsung будет предлагать специальную версию 8-нм техпроцесса, соответствующие производственные мощности будут увеличены в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Наконец, разработчикам датчиков изображений Samsung будет предлагать не только популярный 28-нм техпроцесс, но и более продвинутый 17-нм.