Ночь с пятницы на субботу все проводят по-разному. Российский энтузиаст Traktor эти выходные начал очередным марафоном оверклокинга, используя понижение уличной температуры для более эффективного охлаждения видеокарты GeForce RTX 4090 марки MSI, которая досталась ему на время от давнего товарища с псевдонимом Mentoza. К шести утра субботы эксперимент был завершён, абсолютный мировой рекорд 3DMark Fire Strike стал одним из его итогов.
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Набрать в этом тесте 98 581 балл нашему соотечественнику помогла разогнанная до 3105/23808 МГц видеокарта GeForce RTX 4090, сохранившая штатную систему воздушного охлаждения, но переехавшая в составе тестовой системы на балкон в ночное время. Центральный процессор Intel Core i9-12900K принадлежал автору эксперимента, а потому без колебаний охлаждался водоблоком с подключенным к нему «чиллером». На частоте 5.6 ГГц процессор сохранил активность восьми производительных ядер и шестнадцати потоков.
Попутно удалось занять второе место среди всех одиночных видеокарт в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 27 986 баллов, а первое в этом тесте занимает другой российский энтузиаст Fatronix с результатом 29 385 баллов. Он свою видеокарту GeForce RTX 4090 разогнал до 3135/24400 МГц, хотя центральный процессор Core i9-12900K в данном случае выступил чуть хуже, ограничившись частотой 5500 МГц.