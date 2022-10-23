И не только он!

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Ночь с пятницы на субботу все проводят по-разному. Российский энтузиаст Traktor эти выходные начал очередным марафоном оверклокинга, используя понижение уличной температуры для более эффективного охлаждения видеокарты GeForce RTX 4090 марки MSI, которая досталась ему на время от давнего товарища с псевдонимом Mentoza. К шести утра субботы эксперимент был завершён, абсолютный мировой рекорд 3DMark Fire Strike стал одним из его итогов.

реклама

Источник изображения: Traktor, HWBot

Набрать в этом тесте 98 581 балл нашему соотечественнику помогла разогнанная до 3105/23808 МГц видеокарта GeForce RTX 4090, сохранившая штатную систему воздушного охлаждения, но переехавшая в составе тестовой системы на балкон в ночное время. Центральный процессор Intel Core i9-12900K принадлежал автору эксперимента, а потому без колебаний охлаждался водоблоком с подключенным к нему «чиллером». На частоте 5.6 ГГц процессор сохранил активность восьми производительных ядер и шестнадцати потоков.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Попутно удалось занять второе место среди всех одиночных видеокарт в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 27 986 баллов, а первое в этом тесте занимает другой российский энтузиаст Fatronix с результатом 29 385 баллов. Он свою видеокарту GeForce RTX 4090 разогнал до 3135/24400 МГц, хотя центральный процессор Core i9-12900K в данном случае выступил чуть хуже, ограничившись частотой 5500 МГц.