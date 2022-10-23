Абонент временно недоступен.

На примере продукции Tesla можно убедиться, что системы активной помощи водителю совершенствуются за счёт обучения. Сперва бортовые камеры и датчики собирают информацию о дорожной обстановке, затем она отправляется на профильные серверы, где анализируется и используется для корректировки алгоритмов управления, чтобы последние уже вернулись на все бортовые системы машин, подключенных к сервису. Исправное функционирование таких систем зависит от стабильности связи, поэтому компания Subaru, по информации Nikkei Asian Review, пытается предусмотреть «страховку» на случай потери связи между машиной и сервером.

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Источник изображения: Carscoops

Специалисты этой марки разрабатывают систему активной помощи водителю, которая позволяет без ущерба для безопасности автоматически управлять машиной по прошествии десяти секунд с момента потери связи с сервером. Для этого с некоторым упреждением собирается информация о дорожной обстановке, сервер на её основе формирует прогноз поведения машины и других участников движения, и отправляет соответствующие команды, которые могут быть использованы в случае обрыва связи на непродолжительный период.

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Если связь не восстановится через десять секунд, машина снизит скорость и ограничится базовыми функциями безопасности, работа которых не требует обработки информации на сервере. Качество прогнозирования, по словам представителей Subaru, заметно вырастет, если в проекте будут принимать участие и другие компании, поэтому она готова к сотрудничеству. Прочие автопроизводители тоже пытаются защититься от возможных перебоев со связью, но многие при этом формируют резервные каналы связи, что увеличивает себестоимость бортовых систем.