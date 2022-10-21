Уже после публикации квартального отчёта, который и без этого наверняка огорчит инвесторов.

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Для штата Орегон корпорация Intel является крупным работодателем, поскольку здесь расположены не только производственные мощности компании по выпуску полупроводниковых компонентов, но и специализированный исследовательский центр. Не стоит удивляться тому, что именно с подачи местных СМИ стало известно о сроках раскрытия информации о намерениях Intel сократить численность персонала. По крайней мере, местные сотрудники Intel уже ознакомились с видеообращением генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), в котором он пообещал поведать подробности о планах по сокращению штата именно первого ноября.

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Источник изображения: Justin Sullivan

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Заметим, что квартальный отчёт Intel к тому моменту будет уже опубликован, и на профильном мероприятии в конце октября корпорация может упомянуть о необходимости сокращения штата только мельком и поверхностно. «Подобные решения всегда даются трудно, но наши затраты слишком велики, а прибыль слишком мала», — цитирует Гелсингера первоисточник. Руководитель компании явно пытается подготовить почву для реализации непопулярных мер. По слухам, в отдельных структурных единицах работы могут лишиться до 20% сотрудников Intel.