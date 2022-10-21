Планшет Blackview Tab 13 стал настоящим хитом, пользуясь высоким спросом на рынке. Он обладал внушительными характеристиками и отличной ценой. Что же, пришло время новых героев, ведь уже вскоре в продажу поступит Tab 15. Можно сказать, что устройство стало лучше во всём, начиная от звучания и оканчивая ёмким аккумулятором.
Релиз Blackview Tab 15 ожидается во второй половине октября, а пока давайте ознакомимся с его характеристиками. Прежде всего в глаза бросается дисплей на 10.5 дюйма. Он больше того, что можно было встретить на Tab 13 и ощутимо лучше. Это значит, что пользователи смогут наслаждаться просмотром фильмов на высококачественном дисплее, забыв о походах в кинотеатр. Планшет легко заменяет телевизор, ведь вы держите его намного ближе к глазам, ну а высокая чёткость позволяет рассмотреть даже самые мельчайшие подробности изображения. Разрешения экрана составляет 1900х1200р, а особое удовольствие от просмотра видео-контента доставляют продвинутые динамики Smart-K Quad-BOX. Они обеспечивают высококачественное звучание и порадуют даже самых придирчивых меломанов. Не менее полезна новая система окажется и для геймеров, ведь теперь вы будете знать направление стрельбы или движения противников даже с закрытыми глазами. Дисплей был сертифицирован основными стандартами 1080p Disney+, Amazon Prime Video, Hulu и другими, что подтверждает всю сказанную выше информацию.
При помощи специальных аксессуаров Tab 15 легко превращается в портативный ноутбук. Докупите мышь и клавиатуру, что позволит создать рабочую атмосферу даже во время прогулки или на пикнике. Смартфон имеет огромный запас мощности, что позволяет выполнять офисные задачи с невероятной лёгкостью. Ну а сенсорный экран только расширит функциональность в режиме лэптопа. В качестве операционной системы заявлена Android 12, поверх которой установлена оболочка Doke OS_P 3.0. Одной их ключевых особенностей данной ОС считается стабильность, а также высокий уровень безопасности. Доступ к быстрому разделению экрана всегда под рукой, а контроль за конфиденциальностью и личными данными перешёл на новый уровень.
Не стал экономить разработчик и на камере, ведь в качестве основной стоит 13 Мп сенсор Sony IMX258. За высокое качество селфи отвечает 8 Мп модуль Samsung S5K4H7. Оба умеют делать неплохие изображения, а благодаря высокой плотности изображения нет и не будет проблем с участием в видеоконференциях. Вы легко можете настроить чат, а ваш собеседник будет видеть чёткое изображение, что недоступно для большинства планшетов. Blackview решила порадовать потенциальных покупателей, поэтому не стала ограничиваться минимальными объёмами памяти. На этот раз Tab 15 сможет похвастать рекордными показателями: 8 Гб ОЗУ и накопителем на 128 Гб. Для планшета, это очень внушительные показатели.
Ну и было бы неверным не указать, что производитель ещё и увеличил ёмкость аккумулятора. Так, с базовых 7280 мАч в предыдущей линейке, здесь можно обнаружить 8280 мАч. Ожидается, что это принесёт 14% дополнительно времени работы экрана в активном состоянии. Не подвела и зарядка на 18 Вт, которая позволит вернуть планшет к жизни за считанные минуты. Такая технология рассчитана на то, что уже за полчаса вы получите до 50% заряда, что позволит наслаждаться возможностями нового Tab 15 долгие часы. Учите, что всё это создано не в ущерб компактности и дизайну, ведь толщина новинки всего 7.3 мм, а вес достигает 525 г. На выбор доступны следующие цвета корпуса: Lunar Silver, Twilight Blue и Space Grey. Купить Blackview Tab 15 вы можете на площадке AliExpress. Поспешите, желающих стать владельцем продвинутого планшета может быть довольно много.