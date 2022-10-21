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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota продолжает страдать от дефицита полупроводниковых компонентов
И не сможет выпустить запланированное количество автомобилей по итогам фискального года.
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Перепроизводство микросхем памяти, центральных и графических процессоров, если верить публикации на страницах Nikkei Asian Review, не особо помогает крупнейшему автопроизводителю мира — корпорации Toyota Motor. С октября прошлого года она была вынуждена на фоне дефицита чипов дважды снижать прогнозы по количеству выпускаемых в течение фискального года автомобилей (завершается в марте), но в текущем периоде пыталась держаться, и в конце сентября продолжала настаивать, что соберёт к марту 2023 года запланированные ранее 9,7 млн машин.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Теперь автогигант вынужден признаться, что сохраняющийся дефицит чипов не позволит достичь заявленной цели. Фактически, даже в ноябре Toyota соберёт не более 800 тысяч автомобилей, хотя планировала в три последних месяца календарного года в среднем выпускать по 850 тысяч машин ежемесячно. Конкурирующая Stellantis устами своего генерального директора недавно заявила, что дефицит полупроводниковых компонентов в автопроме может сохраниться до конца 2023 года.

#полупроводники #дефицит #автомобили #toyota
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