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Когда осенью этого года глава Tesla заявил, что компания начнёт выпуск электрических грузовиков Semi с запасом хода 800 км в текущем году, многие скептики заподозрили, что речь идёт о «порожнем пробеге» без груза и прочих благоприятных условиях. На квартальной конференции Tesla Илон Маск (Elon Musk) счёл нужным подчеркнуть, что заявленный запас хода в 800 км присущ гружённому тягачу Semi с полуприцепом. Единственное специфическое условие, которое упоминается в этом контексте – машина способна проезжать это расстояние по ровной поверхности, без затяжных спусков и подъёмов.

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Источник изображения: Tesla

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Какая расчётная масса груза используется при таком прогнозировании, Маск уточнять не стал, лишь сославшись на принадлежность грузовика Semi к восьмому классу по американской классификации грузоподъёмности, что соответствует массе перевозимого груза более 15 тонн. Номинально Tesla Semi должен в совокупности с полуприцепом и грузом весить при полной загрузке около 37 тонн. В таком состоянии он сохранит способность разгоняться до скорости 100 км/ч примерно за 20 секунд. На этой неделе Илон Маск не стал пояснять, сколько будет стоить один такой грузовик, но дал понять, что в несколько раз дороже легкового кроссовера Tesla Model Y. Водород для грузового транспорта в качестве альтернативного источника энергии Илон Маск по-прежнему не готов рассматривать, как можно понять из его комментариев на квартальной конференции.