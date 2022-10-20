Речь, правда, идёт о фискальном годе, который завершится в марте следующего календарного.

Глава японского производителя конденсаторов Murata Manufacturing Норио Накадзима (Norio Nakajima), как сообщает Bloomberg, в своём интервью агентству поделился не очень оптимистичным взглядом на дальнейший сценарий развития ситуации со спросом на смартфоны. В календаре компании текущий фискальный год завершается в марте 2023 года, за прошедшие 12 месяцев, по прогнозам руководителя, во всём мире будет реализовано не более 1,2 млн смартфонов. Это на 160 млн штук меньше, чем было продано в предыдущем фискальном периоде.

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Источник изображения: Bloomberg

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Самое интересное, что руководство Murata винит в подобном сокращении спроса поведение китайских потребителей. После локдаунов весной и летом на внутреннем рынке Китая спрос на смартфоны так и не начал расти. Китайским производителям смартфонов в силу различных причин не так просто находить сбыт своей продукции за пределами КНР. Сейчас существует макроэкономическая неопределённость, и если в периоды относительной стабильности потребители могли менять смартфоны на новые даже при отсутствии существенных преимуществ в их функциональных возможностях, то сейчас все просто экономят деньги, как пояснил глава Murata. По его словам, спрос на смартфоны не восстановится до весны следующего года, как минимум, хотя это может случиться и гораздо позже.