По крайней мере, в следующем году.

Компания Lam Research является одним из крупнейших поставщиков оборудования, необходимого для изготовления полупроводниковых компонентов, без её продукции не могут обходиться и китайские клиенты, которые по итогам прошлого года сформировали 30% совокупной выручки этого производителя. На страницах Reuters появилась информация о приблизительных потерях Lam Research от введения в октябре этого года новых экспортных ограничений США, связанных как раз с поставками профильного оборудования в КНР.

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Источник изображения: Lam Research

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Этот производитель ожидает, что в следующем году его выручка сократится на величину от $2 до $2,5 млрд. Это в грубом приближении сопоставимо с потерями, которые ожидает понести из-за новой волны антикитайских санкций другая американская компания этого сектора — Applied Materials. Её квартальная выручка может сократиться на $550 млн уже в этом году. В настоящий момент Lam Research уже прекратила все виды сотрудничества с китайскими клиентами, которые попадают под новые экспортные ограничения по тем или иным критериям.