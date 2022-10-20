На квартальной отчётной конференции Tesla стало понятно, что Илон Маск (Elon Musk) готов сдержать данное ранее обещание представить до конца текущего года версию программного обеспечения FSD, которая позволит клиентам в Серверной Америке ездить по дорогам общего пользования без вмешательства человека в процесс управления. В программе бета-тестирования этого решения в указанном регионе уже участвует 160 тысяч человек.
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На этой неделе Маск пояснил, что обновление FSD, которое выйдет в Серверной Америке до конца текущего года, позволит местным клиентам ездить на работу и обратно, к друзьям и по магазинам, не прикасаясь к рулю и другим органам управления. Правда, как добавил глава Tesla, разрешения от регулирующих органов США на эксплуатацию машин в таком режиме в этом году ещё не будет. Руководство компании надеется, что оно будет получено в 2023 году, после выхода ещё одного обновления FSD, призванного окончательно убедить регулирующие органы в безопасности технологий управления Tesla.