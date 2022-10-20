Но ездить в таком режиме всё равно будет незаконно.

На квартальной отчётной конференции Tesla стало понятно, что Илон Маск (Elon Musk) готов сдержать данное ранее обещание представить до конца текущего года версию программного обеспечения FSD, которая позволит клиентам в Серверной Америке ездить по дорогам общего пользования без вмешательства человека в процесс управления. В программе бета-тестирования этого решения в указанном регионе уже участвует 160 тысяч человек.

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Источник изображения: Tesla

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На этой неделе Маск пояснил, что обновление FSD, которое выйдет в Серверной Америке до конца текущего года, позволит местным клиентам ездить на работу и обратно, к друзьям и по магазинам, не прикасаясь к рулю и другим органам управления. Правда, как добавил глава Tesla, разрешения от регулирующих органов США на эксплуатацию машин в таком режиме в этом году ещё не будет. Руководство компании надеется, что оно будет получено в 2023 году, после выхода ещё одного обновления FSD, призванного окончательно убедить регулирующие органы в безопасности технологий управления Tesla.