Как минимум, в полтора раза от текущего уровня.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

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Стенограмма квартального отчётного мероприятия Tesla традиционно таит немало интересных информационных поводов, помимо сухой финансовой статистики. Рассказывая о своих усилиях по увеличению объёмов производства аккумуляторных ячеек типа 4680, которые должны расти экспоненциально, руководители Tesla назвали эти элементы питания одними из самых перспективных на рынке. Во всяком случае, с их помощью Илон Маск (Elon Musk) рассчитывает снизить себестоимость хранения 1 кВт‧ч электроэнергии до $70. Предполагается, что сейчас данный показатель превышает $100, и он значительно влияет на стоимость электромобиля, поскольку затраты на производство батареи могут достигать 30-50% себестоимости всей машины на электротяге.

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Источник изображения: Tesla

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Ради достижения этой цели Tesla старается оптимизировать буквально каждый этап технологического процесса изготовления тяговых аккумуляторов типа 4680. В частности, компания подтвердила намерения организовать переработку лития в штате Техас, где данные аккумуляторы уже выпускаются. Производство грузовиков Tesla Semi уже стартовало в Неваде, но они элементы 4680 не используют, как признался Илон Маск. По сути, пока Tesla может оснащать ими лишь некоторую часть кроссоверов Model Y, собираемых в Техасе. Будет ли электрический пикап Cybertruck, сборку которого наладят в середине следующего года, изначально оснащаться аккумуляторами типа 4680, представители Tesla так и не пояснили.