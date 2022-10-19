В том числе, будет вкладываться в образовательные программы.

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Как сообщает Reuters, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на очередном отраслевом мероприятии, собравшем тайваньских промышленников, поделился своими соображениями по поводу влияния новейших событий на траекторию развития всей отрасли. Прежде всего, он не стал отрицать, что усиление трений между США и Китаем добавило более серьёзных вызовов для всей мировой полупроводниковой отрасли, а также многих смежных сфер деятельности.

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Источник изображения: TSMC

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По словам руководителя TSMC, в последние годы китайские власти не переставали активно развивать отечественную полупроводниковую промышленность, включая сферы разработки, производства и упаковки чипов. TSMC будет взаимодействовать с властями и тайваньской полупроводниковой промышленностью, чтобы сохранить основные преимущества этого острова в данной сфере в ближайшие годы. По мнению Марка Лю, все трудности этого года не помешают капитализации тайваньского полупроводникового сектора увеличиться на 20% по сравнению с прошлым годом.