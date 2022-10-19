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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупнейший в мире производитель конденсаторов заявил, что Китай и США отдаляются слишком быстро
Под обе страны будут создаваться отдельные цепочки поставок.
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Президент Murata Manufacturing Норио Накадзима (Norio Nakajima) в интервью Nikkei Asian Review пояснил, как новейшие события в геополитической сфере смогут влиять на деятельность крупнейшего в мире производителя конденсаторов. Поскольку так называемая «ценовая война» между США и Китаем идёт уже не первый год, процесс отдаления этих экономик друг от друга не является для Murata неожиданностью, но до недавних пор руководство было уверено, что всё будет происходить не так быстро.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По сути, санкции США не влияют на способность Murata производить конденсаторы с точки зрения возможности поставок специализированного оборудования, но в Китае работают многие клиенты этой японской компании. Лишь одно из предприятий Murata расположено на территории Китая. Уже не первый год Murata старается развивать производство за пределами Китая и Японии. В октябре 2023 года будет введено в строй предприятие в Таиланде, в августе того же года начнёт работать предприятие во Вьетнаме. Murata даже подумывает о запуске производства в Индии, но пока в стране нет достаточно развитой инфраструктуры. В любом случае, Murata настроена формировать две независимые цепочки поставок: одна будет в большей степени ориентирована на США, другая — на Китай.

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Зависимость Murata от Китая велика в сфере сырья, необходимого для выпуска конденсаторов – в особенности, редкоземельных металлов. Компания постарается развивать партнёрство с поставщиками, чтобы не зависеть от какого-то одного источника. Наличие увеличенных запасов продукции на своих складах Murata не считает существенной проблемой, поскольку события последних лет доказали необходимость создания определённого «аварийного запаса» продукции.

#полупроводники #китай #санкции #сша #торговая война #конденсаторы #murata
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