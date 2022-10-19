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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML дала понять, что спокойно переживёт потерю части заказов от китайских клиентов
Оборудование в случае необходимости охотно приобретут другие страны.
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Если TSMC в своём квартальном отчёте пожаловалась на снижение спроса на 7-нм продукцию, применяемую в сегменте ПК и смартфонов, а также заявила о вынужденном снижении капитальных затрат на $4 млрд по той же причине, то снабжающая её литографическими сканерами компания ASML, по информации Reuters, среди главных факторов риска на ближайшие месяцы как раз упоминала инфляцию, смену потребительских приоритетов и угрозу рецессии в экономике, а вовсе не последствия октябрьской волны антикитайских санкций США.

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Источник изображения: ASML

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Во-первых, сама ASML правил экспортного контроля США придерживается по настоянию властей родных для неё Нидерландов ещё с середины 2019 года, поэтому поставки передовых EUV-сканеров в Китай так и не были налажены. Во-вторых, в поставляемом в Китай оборудовании ASML не так много компонентов американского происхождения, чтобы этот вид деятельности попадал под санкции США. В-третьих, даже если ASML и придётся отказать в поставках оборудования некоторой части китайских клиентов, то всё это оборудование найдёт благодарных владельцев в других странах. Дело в том, что ASML до сих пор не успевает за спросом на своё оборудование — об этом на прошлой неделе упоминали даже представители TSMC, и у поставщика уже набрано заказов на 30 млрд евро.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #asml
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